Infortunio Torriani, il portiere sarà indisponibile questa sera contro il Bari: il motivo. Retroscena da Milanello

Infortunio Torriani, il portiere rossonero sarà indisponibile nella sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Bari: è successo a Milanello

Finalmente ci siamo! Questa sera, nello splendido scenario di San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri farà il suo esordio ufficiale nella stagione 2025/2026. L’appuntamento è con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, dove i rossoneri affronteranno il Bari. Un match che, seppur sulla carta abbordabile, rappresenta un primo banco di prova importante per testare la condizione fisica e le nuove idee tattiche del tecnico livornese, tornato sulla panchina milanista con grandi ambizioni.

La notizia più confortante per i tifosi rossoneri, e un segnale positivo per Allegri e il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, è la quasi totale disponibilità della rosa. Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrà contare su un gruppo al gran completo, pronto a scendere in campo e a dare battaglia fin dalle prime battute. L’unico assente, come previsto, sarà il terzo portiere Lorenzo Torriani, fermato da un fastidioso problema al dito di una mano, rimediato in allenamento durante la settimana. Un infortunio che, seppur minore, apre le porte a interessanti inclusioni nella lista dei convocati.

Giovani talenti e strategie di Allegri: uno sguardo al futuro rossonero

Proprio a causa dell’indisponibilità di Torriani, Allegri ha deciso di attingere dal prolifico settore giovanile del Milan. Tra i convocati per la sfida contro il Bari spiccano infatti due nomi che rappresentano il futuro del club: il portiere della Primavera Matteo Pittarella e il difensore centrale Valeri Vladimirov. Entrambi classe 2008, questi giovani talenti avranno l’opportunità unica di respirare l’aria del grande calcio e di allenarsi al fianco dei loro idoli, un’esperienza formativa inestimabile che sottolinea l’attenzione del club alla crescita dei propri giovani. Questa scelta non solo dimostra la fiducia di Allegri nei confronti delle nuove generazioni, ma evidenzia anche una precisa strategia del Milan e del DS Tare: investire sui talenti interni per costruire una squadra forte e sostenibile nel tempo.

Ci si aspetta che Allegri possa optare per un mix di giocatori esperti e nuovi acquisti, dando spazio a chi ha meno minuti nelle gambe o a chi deve ancora trovare la migliore condizione. La Coppa Italia, in queste fasi iniziali, è spesso l’occasione per sperimentare e per integrare i nuovi arrivati, come i preziosi innesti voluti da Tare durante il calciomercato estivo. Sarà interessante osservare le scelte tattiche del tecnico, la disposizione in campo e come la squadra risponderà ai primi schemi proposti. Il Bari, dal canto suo, arriverà a San Siro con la voglia di fare bene e di mettere in difficoltà i blasonati avversari, rendendo la partita, sulla carta, più avvincente di quanto si possa pensare.

Obiettivo Coppa Italia: un trofeo da non sottovalutare per il Milan di Tare e Allegri

La Coppa Italia è un obiettivo che il Milan di Allegri e Tare non intende affatto sottovalutare. Rappresenta una strada diretta per l’Europa e un trofeo che può dare slancio e fiducia all’intero ambiente. Vincere la coppa nazionale, infatti, può fungere da importante iniezione di morale per affrontare al meglio gli impegni in campionato e nelle competizioni europee. La partita di questa sera non è solo un match dei trentaduesimi, ma il primo passo di un percorso che il Milan spera possa culminare con la conquista del trofeo. I tifosi sono pronti a riempire San Siro e a sostenere la squadra con il solito calore, spingendo i rossoneri verso la vittoria e un inizio di stagione promettente. Tutti gli occhi saranno puntati su questo primo importante test per il nuovo corso del Milan targato Allegri e Tare.