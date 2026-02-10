Infortunio Saelemaekers, Allegri prudente col belga: dialogo tra le parti e decisione presa. La situazione

Infortunio Saelemaekers, il belga con ogni probabilità salterà la trasferta contro il Pisa e sarà a disposizione mercoledì 18 febbraio col Como

La splendida cavalcata di Bologna, culminata con uno 0-3 che ha rilanciato le ambizioni rossonere esattamente una settimana fa, ha lasciato in dote una certezza e un’assenza pesante. Per la prima volta in stagione, Alexis Saelemaekers non ha potuto timbrare il cartellino della presenza: il belga, fin lì sempre schierato titolare da Massimiliano Allegri, si è dovuto arrendere a una ricaduta muscolare.

Infortunio Saelemaekers, il report: piedi di piombo per il motore belga

Nonostante la nota capacità di recupero di Alexis, che già a novembre aveva bruciato le tappe, la dirigenza e lo staff medico hanno deciso di cambiare strategia per evitare nuovi stop forzati:

No ai Rischi: La ricaduta contro la Roma è un monito. Anche se Saelemaekers aveva stretto i denti per esserci contro la Roma, ora il Milan userà i “piedi di piombo” . L’obiettivo è restituire ad Allegri un giocatore integro per lo sprint finale della stagione.

L'Ora di Athekame: La serenità nella gestione di Alexis deriva anche dalle ottime indicazioni arrivate da Athekame . Il giovane svizzero, schierato titolare a Bologna, ha destato un'ottima impressione per personalità e spinta, convincendo Allegri a puntare nuovamente su di lui per la trasferta di venerdì sera alla Cetilar Arena contro il Pisa .

Il Target Como: Sebbene i miglioramenti siano costanti, il rientro di Saelemaekers è slittato ufficialmente. Il mirino è puntato su mercoledì 18 febbraio, quando a San Siro andrà in scena il recupero contro il Como: quella potrebbe essere la notte del ritorno del numero 56 davanti al proprio pubblico.

La gestione di Allegri

Il tecnico toscano, pur considerando Alexis un elemento imprescindibile per equilibrio e sacrificio tattico, si gode la crescita delle alternative. In un centrocampo dove Modric detta i ritmi e Rabiot inventa, la solidità di Athekame sulla fascia destra permette di non rimpiangere troppo il belga, garantendo quella copertura necessaria per proteggere la difesa a tre.