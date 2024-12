Infortunio Retegui, tegola per l’Atalanta? Le ultime verso la Supercoppa, il Milan prende nota

Infortunio Retegui, tegola per l’Atalanta: Gasperini lo perde per la Supercoppa Italiana di gennaio. L’esito degli esami

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Atalanta perde Retegui per la Supercoppa Italiana di gennaio, partecipazione a cui parteciperà anche il Milan con Juve e Inter. Questo il comunicato:

PAROLE – «Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Mateo Retegui hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Il centravanti dell’Atalanta salta la Lazio e potrebbe andare ugualmente in Arabia, ma salta le partite di Supercoppa italiana. Probabile rientro in campo direttamente in campionato contro l’Udinese (11 gennaio) o la Juventus (14 gennaio)».