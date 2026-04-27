Infortunio Modric, il ct della Croazia Dalic: «Ho parlato con Luka: sono fiducioso, ci guiderà quest’estate». Segui le ultime sui rossoneri

Le ultime ore in casa Milan sono state segnate da una profonda preoccupazione per le condizioni di Luka Modric. Zlatko Dalic, il Commissario Tecnico della Croazia, ha rilasciato importanti dichiarazioni attraverso i canali ufficiali della federazione croata per fare chiarezza sulle sue condizioni. Il regista rossonero è stato costretto a finire sotto i ferri dopo il violento scontro di gioco avvenuto contro Manuel Locatelli nell’ultimo match con la Juventus.

L’operazione e il bollettino medico

Luka Modric è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nel pomeriggio di oggi. L’operazione si è resa necessaria per ridurre la frattura dello zigomo sinistro rimediata ieri sera a San Siro. Il centrocampista ha mostrato fin da subito i segni di un trauma doloroso, tanto da uscire dal campo immediatamente dopo.

PAROLE – «Ho parlato con Luka: sono fiducioso che il recupero procederà secondo i piani e che, da capitano della squadra, ci guiderà in un’altra grande competizione quest’estate».