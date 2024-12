Infortunio Loftus-Cheek, ecco quando potrebbe rientrare l’inglese

Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese punta al rientro tra la gara con la Roma e quella di Supercoppa contro la Juve. I dettagli

In casa Milan c’è grande attenzione per quanto riguarda il recupero dall’infortunio di Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese si è fermato per un problema contro la Stella Rossa.

Tra 7-10 giorni il giocatore inglese si sottoporrà ad un nuovo controllo: l’obiettivo è riaverlo a disposizione il 29 dicembre contro la Roma o a Riyad, per la Supercoppa italiana, qualche giorno più tardi. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.