Infortunio Leao, l'esito degli esami strumentali: salterà la sfida con la Cremonese e... Ultimissime

Il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leao per l’esordio stagionale in Serie A. L’attaccante portoghese ha rimediato un trauma elongativo al polpaccio destro durante la recente partita di Coppa Italia contro il Bari. La notizia, che era già nell’aria dopo la sua uscita dal campo, è stata confermata dagli esami medici, lasciando i tifosi rossoneri con un’inevitabile amarezza. La sua assenza è un duro colpo per la squadra di Massimiliano Allegri, che perde uno dei suoi giocatori più talentuosi e determinanti proprio nel momento in cui avrebbe avuto più bisogno del suo estro e della sua imprevedibilità.

Verso Lecce: Valutazioni Giorno per Giorno

Il trauma elongativo è un infortunio che richiede cautela e, per questo, lo staff medico del Milan ha deciso di non correre alcun rischio. Leao non sarà disponibile per il match contro la Cremonese, e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno in vista del successivo impegno in trasferta contro il Lecce. L’obiettivo è quello di non affrettare il rientro e di permettere al giocatore un pieno recupero, evitando il rischio di ricadute che potrebbero compromettere una parte maggiore della stagione.

La speranza è che il polpaccio di Leao risponda bene alle terapie e che il suo rientro avvenga nel più breve tempo possibile. La sua assenza aprirà sicuramente a nuove soluzioni tattiche per Allegri, che avrà la possibilità di testare diverse formazioni e di dare spazio ad altri elementi della rosa. I tifosi sperano che questo infortunio sia solo un piccolo ostacolo e che il loro campione possa tornare presto a incantare il pubblico di San Siro.

