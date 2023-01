La Lazio è in ansia per le condizioni di Immobile, uscito per infortunio contro il Sassuolo. Domani gli esami

Salterà sicuramente il match di giovedì in Coppa Italia con il Bologna, spera invece di farcela per quello di campionato col Milan di martedì 24.