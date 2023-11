Infortunio Kjaer, Pioli spera: oggi provino decisivo per il Frosinone. Ultime

Infortunio Kjaer, oggi giornata decisiva per il difensore danese: Pioli spera di averlo a disposizione per la gara col Frosinone

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la giornata di oggi sarà decisiva per capire se Simon Kjaer sarà a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Frosinone.

Il centrale è recuperato clinicamente ma quando aumenta i carichi di lavoro sente ancora fastidio: Pioli spera che Simon ce la faccia per tamponare almeno in parte l’emergenza in difesa.