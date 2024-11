Infortunio Jovic, l’attaccante si allena da solo in Serbia ma c’è un accordo. Le ultime

Infortunio Jovic, queste le condizioni dell’attaccante: ecco dove si sta allenando e perchè non ci sarà nella gara contro la Svizzera

Come riferisce la Gazzetta, Luka Jovic, attaccante del Milan, non si sta più allenando con la Serbia. L’attaccante non sarà tra i convocati per la partita contro la Svizzera di questa sera.

L’ex Fiorentina si sta allenando ancora a Belgrado ma non più con la sua nazionale. In accordo con il club rossonero, Jovic è seguito da uno specialista del team serbo.