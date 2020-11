Infortunio Ibrahimovic: a gennaio si pensa al piano B, Milik o Giroud

Infortunio Ibrahimovic: i rossoneri vogliono rinforzare il proprio reparto offensivo. A gennaio si starebbe puntando su…

Con l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli dovrà scegliere su chi puntare nelle prossime gare di campionato: Ante Rebic è certamente favorito, in caso contrario ci sarebbe il giovane inesperto Lorenzo Colombo.

Per questo motivo il club di Via Aldo Rossi sarebbe intenzionato a trovare un piano B per il reparto offensivo: un vice Ibra. Stando a quanto riferisce il Quotidiano Sportivo, a gennaio, potrebbe giungere in prestito uno tra Mariano Diaz del Real Madrid o Giroud del Chelsea. Resta viva anche la pista Milik del Napoli, ma più complicata.