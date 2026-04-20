Infortunio Holm, sospiro di sollievo per Spalletti: lo svedese punta il Milan

Infortunio Holm, gli esami escludono lesioni dopo il cambio nel match contro il Bologna: solo un sovraccarico

In vista del big match di domenica prossima contro il Milan, arrivano notizie confortanti dall’infermeria della Juventus. Durante l’ultima sfida di campionato contro il Bologna, Emil Holm aveva destato non poca preoccupazione nello staff tecnico di Luciano Spalletti, essendo stato costretto ad abbandonare il campo al termine del primo tempo per un fastidio muscolare che faceva temere uno stop prolungato.

Tuttavia, secondo quanto appreso da JuventusNews24, le sensazioni del giorno dopo sono decisamente rassicuranti. Gli accertamenti effettuati hanno escluso lesioni per il difensore svedese: si tratta infatti solamente di un sovraccarico al polpaccio destro. Una diagnosi che permette a Spalletti di tirare un sospiro di sollievo, considerando l’importanza del calciatore per garantire equilibrio e spinta sulla fascia nella delicata trasferta di San Siro.

Monitoraggio quotidiano verso San Siro

L’uscita dal campo di Emil Holm contro i rossoblù è stata una scelta a scopo puramente precauzionale, decisa per evitare complicazioni peggiori che avrebbero potuto compromettere il finale di stagione. Le condizioni del laterale verranno ora monitorate giorno per giorno dallo staff medico bianconero per valutare il suo rientro definitivo in gruppo a metà settimana.

La sua presenza contro i rossoneri di Massimiliano Allegri resta dunque molto probabile. Spalletti conta di averlo a disposizione per contrastare la catena di sinistra del Milan, in uno scontro diretto che mette in palio punti pesantissimi per la zona Champions League. Dopo il successo milanista a Verona, la Juventus non può permettersi passi falsi e il recupero dello svedese è il primo tassello fondamentale per la spedizione di San Siro.

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