MN24 – Infortunio Giroud: le condizioni in vista delle prossime sfide

È la viglia di Milan Liverpool, i rossoneri si stanno allenando a Milanello, tra questi con un lavoro a parte c’è Giroud

È la viglia del match Champions tra Milan e Liverpool. I rossoneri si stanno allenando a Milanello, tra questi non ci sono Rafa Leao e Pellegri usciti per infortunio nella gara contro la Salernitana e non recuperabili per la sfida di domani e Theo Hernandez che ha lavorato in palestra.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha svolto invece un lavoro a parte Olivier Giroud, che sta porvando a sua volta a recuperare dall’infortunio.