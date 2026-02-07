Infortunio Gimenez, il rientro in campo si avvicina: il centravanti non vede l’ora di calcare il terreno da gioco -FOTO

Infortunio Gimenez, il centravanti messicano vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo il lungo stop iniziato a ottobre

Il lungo calvario di Santiago Gimenez, il prolifico centravanti messicano arrivato a Milanello con grandi aspettative e noto per il suo straordinario senso della posizione in area di rigore, sembra finalmente giunto ai titoli di coda. L’attaccante è lontano dai campi di gioco ufficiali dalla sfida contro l’Atalanta di fine ottobre 2025, match che ha segnato l’inizio di un periodo buio per il numero nove rossonero.

L’Infortunio Gimenez ha richiesto una gestione delicata e, infine, una scelta drastica. Dopo aver convissuto per mesi con un dolore acuto che ne limitava le prestazioni e la mobilità, lo staff medico del club meneghino e il giocatore hanno optato per un intervento chirurgico alla caviglia. L’operazione, eseguita per risolvere definitivamente il problema strutturale, ha costretto il tecnico Massimiliano Allegri a ridisegnare i piani tattici del Milan per gran parte della stagione.

Ora, però, l’attesa è quasi finita. A confermarlo è stato lo stesso Santi, che attraverso il proprio profilo Instagram ha lanciato un messaggio carico di emozione verso i sostenitori del Diavolo: «Mi manchi, ma ci siamo quasi». Queste parole hanno immediatamente riacceso l’entusiasmo della tifoseria, impaziente di rivedere il proprio bomber gonfiare la rete. Il recupero del messicano sarà fondamentale per sfidare i rivali storici dell’Inter e le altre pretendenti nella corsa ai vertici della classifica.