Calciomercato Milan, da Santiago Gimenez a Fullkrug: riflessioni in corso, cosa può succedere in estate

Calciomercato Milan, in bilico la posizione di Santiago Gimenez che potrebbe salutare in estate. Fullkrug verso il riscatto

Il mercato del Milan non guarda solo all’immediato (con il verdetto su Mateta atteso per oggi), ma getta già le basi per la stagione 2026/27. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza rossonera ha preso decisioni forti sui due centravanti attualmente in rosa, delineando una vera e propria rivoluzione estiva.

Calciomercato Milan, gli scenari: tra addii certi e scommesse vinte

Il rendimento e le condizioni fisiche hanno spinto Igli Tare e Massimiliano Allegri a fare delle scelte drastiche:

Santi Gimenez (ADDIO IN ESTATE): L’investimento pesante fatto sul messicano non ha dato i frutti sperati. Frenato da un lungo infortunio alla caviglia che lo tiene ai box da mesi (intervento chirurgico a novembre), Gimenez pare ormai fuori dai progetti futuri. Il Milan valuterà offerte in estate per recuperare parte dell’investimento, assecondando anche la probabile volontà del giocatore di cercare riscatto altrove.

Niclas Füllkrug (IL RISCATTO È UN AFFARE): Arrivato dal West Ham a gennaio come soluzione d'emergenza, il "panzer" tedesco ha già convinto tutti. Decisivo con gol pesanti (come quello contro il Lecce) e fondamentale per dare fisicità alla manovra di Allegri, il suo riscatto fissato a soli 5 milioni di euro è considerato un vero "regalo" di mercato. Il Milan è orientato a riscattarlo per tenerlo come preziosissimo bomber di scorta ed elemento d'esperienza nello spogliatoio.

La strategia per il 2026

La possibile cessione di Gimenez libererebbe spazio salariale e un posto in lista per il definitivo inserimento di Jean-Philippe Mateta (qualora oggi arrivasse la fumata bianca) e per un altro colpo di spessore in estate. Il piano è chiaro: un attacco fisico, cinico e con alternative di lusso per competere su tutti i fronti, contando anche sul recupero definitivo di Pulisic e Leão.