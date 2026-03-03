Connect with us

MN24 – Infortunio Gabbia, difensore operato a Londra! Dettagli e tempi di recupero

5 secondi ago

Gabbia

Infortunio Gabbia, il centrale del Milan operato oggi a Londra per eliminare una fastidiosa ernia inguinale: un mese di stop

Doccia fredda per il Milan in vista della stracittadina dell’8 marzo. Se nei giorni scorsi si sperava in un rapido recupero dai fastidi ai flessori che lo avevano tenuto fuori contro il Parma e la Cremonese, la realtà per Matteo Gabbia si è rivelata più complessa.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, Matteo Gabbia è volato a Londra per un consulto specialistico alla Mayo Clinic Healthcare, dove gli è stata diagnosticata un’ernia inguinale.

Di comune accordo con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson, si è deciso di procedere immediatamente con un intervento chirurgico. L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni dello staff rossonero, è perfettamente riuscita. Gabbia farà rientro in Italia già domani per iniziare il percorso di fisioterapia, ma dovrà restare ai box per circa un mese. Un’assenza pesante per Massimiliano Allegri, che perde il suo leader difensivo proprio nel momento clou della stagione.

