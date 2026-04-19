Infortunio Fofana, ansia a Verona: il francese esce per un problema fisico. Le condizioni

Infortunio Fofana, il mediano rossonero costretto al cambio contro l’Hellas: le sue condizioni verso la Juventus

Nel corso della ripresa di Verona-Milan, in casa rossonera si è acceso un preoccupante campanello d’allarme legato alle condizioni di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, pedina ormai imprescindibile negli equilibri tattici di Massimiliano Allegri, è stato costretto a lasciare il campo al 64’, facendo spazio a Samuele Ricci. L’uscita anticipata del numero 19 ha immediatamente attirato l’attenzione dello staff medico, generando apprensione in vista del delicatissimo scontro diretto contro la Juventus in programma domenica prossima.

Le condizioni di Fofana saranno rivalutate con precisione nelle prossime ore attraverso esami strumentali per chiarire l’entità del fastidio accusato al Bentegodi. In una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa Champions, l’eventuale assenza del francese contro i bianconeri rappresenterebbe un duro colpo, data la sostanza e l’intensità che l’ex Monaco garantisce alla mediana rossonera.

Il messaggio del francese: «Solo crampi»

A placare i timori dell’ambiente rossonero ci ha pensato però lo stesso giocatore nel post-partita. Intercettato dai microfoni di DAZN, il centrocampista ha minimizzato l’accaduto con parole che sanno di rassicurazione totale per i tifosi e per il mister: «Solo crampi, sto bene».

Nonostante il messaggio incoraggiante di Fofana, che si candida dunque regolarmente per una maglia da titolare contro la Vecchia Signora, il Milan resta in attesa di ulteriori verifiche cliniche per escludere lesioni. Il primo quadro appare decisamente meno allarmante del previsto, ma la prudenza a Milanello rimane massima per non rischiare di perdere il polmone del centrocampo nel momento clou dell’anno.