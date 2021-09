Infortunio Florenzi: oggi consulto a Villa Stuart, le ultime

Infortunio Florenzi: oggi il terzino rossonero sarà a Villa Stuart per il controllo al ginocchio, ecco le ultime

Alessandro Florenzi rischia di fermarsi un mese: si sottoporrà oggi a un consulto specialistico a Villa Stuart, a Roma, per stabilire la natura e l’entità del dolore al ginocchio sinistro: problema che lo aveva costretto a saltare la trasferta di La Spezia.

Contro l’Atletico aveva stretto i denti per cercare di essere utile alla squadra. Ora il dolore non può più essere ignorato e le alternative sono due: un periodo di riposo o un intervento in artroscopia. Nel primo caso potrebbe tornare dopo la sosta (salterà la Nazionale), nel secondo avere bisogno di almeno un mese. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.