Infortunati Milan: le ultime su Ibrahimovic, Kjaer, Diaz, Messias e Florenzi

Archiviata la sconfitta contro l’Atletico Madrid per il Milan è tempo di pensare all’Atalanta. Le ultime sulle condizioni degli infortunati

Archiviata la sconfitta contro l’Atletico Madrid per il Milan è tempo di pensare all’Atalanta, prossima avversaria nella 7ª giornata di Serie A. I rossoneri però devo fare i conti anche con l’infermeria piena.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Brahim Diaz, uscito un po’ acciaccato dalla sfida Champions, ha svolto un lavoro defaticante, nulla di serio. Messias sta meglio, nei prossimi giorni rientrerà in gruppo. Ibrahimovic lavoro in palestra, per rivederlo in campo bisognerà aspettare dopo la sosta. Florenzi invece si sottoporrà ad un controllo medico al ginocchio nelle prossime oree si valuterà se fare o meno un intervento. Kjaer invece regolarmente in gruppo.