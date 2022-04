Infortunio De Vrij: l’Inter spera di recuperarlo per il derby di Coppa Italia

Inter, nuovo infortunio per Stefan De Vrij: il mister nerazzurro Simone Inzaghi spera di recuperarlo per il derby di Coppa Italia

L’8 marzo Stefan De Vrij era uscito a metà partita Liverpool per un fastidioso problema al polpaccio che ha poi superato con una certa fatica e ieri contro il Verona si è nuovamente fermato. «Speriamo non sia nulla, ma aspettiamo perché lui per noi è molto importante», si è limitato a dire Inzaghi.

In casa Inter si respira comunque una certa fiducia sulla possibilità di vederlo in campo prestissimo. Se non nella trasferta di La Spezia di venerdì, nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan del 19 aprile. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.