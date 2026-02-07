Infortunio Cissè, le parole di Aquilani: «Ha avuto un fastidio all’adduttore, domani sapremo di più»

Infortunio Cissè, il tecnico Catanzaro, Alberto Aquilani, ha parlato così delle condizioni del giovane talento rossonero

Il Catanzaro prosegue la sua marcia trionfale superando la Reggiana con un solido 2-0. A sbloccare il match e a prendersi le luci della ribalta è stato l’ex talento del settore giovanile rossonero, Mattia Liberali, autore di una prova di grande qualità. Tuttavia, la gioia per i tre punti è stata parzialmente smorzata da quanto accaduto al 18′ della prima frazione di gioco. Alphadjo Cisse, infatti, è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde a causa di un problema muscolare alla zona dell’interno coscia, rimediato durante un duro scontro di gioco.

Il calciatore ha mostrato grande attaccamento alla maglia, tentando in un primo momento di stringere i denti e restare in campo nonostante il dolore. Dopo pochi minuti, però, il dolore si è fatto insopportabile, costringendo il giovane a riaccasciarsi a terra e a chiedere definitivamente l’intervento della panchina per la sostituzione.

Infortunio Cissè, le parole di Alberto Aquilani nel post-partita

La preoccupazione per l’entità dello stop di Cisse è stata il tema centrale della conferenza stampa al termine della gara. Il tecnico dei calabresi ha cercato di fare chiarezza, pur rimanendo cauto in attesa degli esami strumentali previsti per le prossime ore.

«Cisse non lo so cosa abbia. Vediamo domani, ha avuto un fastidio all’adduttore e domani sapremo di più» ha dichiarato Alberto Aquilani davanti ai giornalisti. Lo staff medico del club monitorerà la situazione nelle prossime 24 ore per capire se si tratti di un semplice risentimento o di uno stiramento che potrebbe tenere l’esterno lontano dai campi per diverse settimane, proprio nel momento clou della stagione.