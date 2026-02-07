Connect with us

News

Cissè si ferma, infortunio al 18′ di Catanzaro Reggiana: problemi per il nuovo acquisto del Milan. L’entità del problema

Published

2 ore ago

on

By

cisse 4

Cissè, uno dei nuovi acquisti del calciomercato del Milan lasciato in prestito al Catanzaro, si è infortunato

Nel calciomercato invernale il Milan si è mosso anche dando uno sguardo al prossimo futuro. Tra gli acquisti c’è stato infatti anche quello di Alphadjio Cissè, preso a titolo definitivo ma lasciato in prestito al Catanzaro fino al 30 giugno 2026.

Al classe 2006 è stata dunque la possibilità di crescere ancora nel campionato di Serie B con la formazione calabrese sotto la guida di mister Alberto Aquilani. Oggi però, proprio pochi istanti fa, il centrocampista è stato costretto a lasciare anzi tempo il campo durante Catanzaro-Reggiana a causa di un infortunio.

Si tratterebbe di un problema muscolare, l’entità precisa sarà definita nei prossimi giorni, in casa Milan ci si augura non sia nulla di grave così che il giocatore possa presto tornare in campo e crescere in ottica futura.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Maignan Maignan
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: il dato che dà ragione ad Allegri su Leao, i retroscena su Maignan

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

pastore pastore
Esclusive8 ore ago

Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO

Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×