Cissè si ferma, infortunio al 18′ di Catanzaro Reggiana: problemi per il nuovo acquisto del Milan. L’entità del problema

Cissè, uno dei nuovi acquisti del calciomercato del Milan lasciato in prestito al Catanzaro, si è infortunato

Nel calciomercato invernale il Milan si è mosso anche dando uno sguardo al prossimo futuro. Tra gli acquisti c’è stato infatti anche quello di Alphadjio Cissè, preso a titolo definitivo ma lasciato in prestito al Catanzaro fino al 30 giugno 2026.

Al classe 2006 è stata dunque la possibilità di crescere ancora nel campionato di Serie B con la formazione calabrese sotto la guida di mister Alberto Aquilani. Oggi però, proprio pochi istanti fa, il centrocampista è stato costretto a lasciare anzi tempo il campo durante Catanzaro-Reggiana a causa di un infortunio.

Si tratterebbe di un problema muscolare, l’entità precisa sarà definita nei prossimi giorni, in casa Milan ci si augura non sia nulla di grave così che il giocatore possa presto tornare in campo e crescere in ottica futura.