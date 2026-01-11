Infortunio Camarda, Moretto rivela: «C’è preoccupazione, il Milan è stato già informato»

Infortunio Camarda, Moretto parla così dello stop del giovane attaccante rossonero in prestito al Lecce

C’è grande preoccupazione attorno alle condizioni di Francesco Camarda, uscito anzitempo dal campo durante la sfida odierna tra Lecce e Parma. Il giovane attaccante, in prestito ai salentini, ha riportato un problema alla spalla che è apparso subito di entità non trascurabile. A fare il punto della situazione è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per aggiornare i tifosi sull’entità dello stop.

Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un «problema alla spalla, comunque serio da valutare nei prossimi giorni». Sebbene non ci sia ancora una diagnosi definitiva, le prime sensazioni non sono positive e lo staff medico dovrà effettuare esami approfonditi per escludere lussazioni o interessamenti dei legamenti. Il Milan, club proprietario del cartellino, è stato immediatamente informato dell’accaduto e sta seguendo passo dopo passo ogni aggiornamento clinico.

Infortunio Camarda, evoluzione clinica e il monitoraggio dei rossoneri

L’ambiente milanista attende con ansia i risultati degli esami strumentali, consapevole dell’importanza del percorso di crescita che il classe 2008 sta portando avanti in Serie A. Moretto ha infatti sottolineato come la cautela sia massima: «Ti dico che c’è un filino di preoccupazione per quanto riguarda la spalla di Camarda, e il Milan è già al corrente di questo».

Nei prossimi giorni si capirà se l’infortunio richiederà un lungo stop o se il ragazzo potrà tornare a disposizione di Gotti in tempi brevi. Di certo, un’assenza prolungata del giovane centravanti rappresenterebbe un duro colpo sia per il Lecce, impegnato nella lotta salvezza, sia per le strategie future dei rossoneri, che puntano forte sulla maturazione del loro “gioiellino”.