Infortunio Calabria: le condizioni del terzino verso il Napoli. Ultime

Prosegue il recupero di Calabria dall’infortunio rimediato in Nazionale; le condizioni del terzino verso il match contro il Napoli

Ancora alle prese con l’infortunio rimediato in Nazionale, Davide Calabria potrebbe non essere convocato anche in vista del match di campionato contro il Napoli.

Stefano Pioli, che sperava di averlo a disposizione per il big match della 18ª di Serie A, ecludendo un recupero lampo, dovrà quindi ancora affidarsi a Pierre Kalulu o ad Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il terzino dovrebbe tornare per la gara contro l’Empoli.