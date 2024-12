MN24 – Infortunio Bennacer, novità importanti per l’algerino: è in gruppo!

MN24 – Infortunio Bennacer, novità importanti per il centrocampista algerino: dopo il lungo infortunio, oggi è tornato in gruppo!

Come riporta questa mattina il giornalista Antonio Vitiello, arrivano novità importanti riguardo l’infortunio di Bennacer. Il centrocampista algerino è tornato oggi in gruppo per la prima volta: in vista c’è il ritorno tra i convocati per la sfida del Milan con la Roma.