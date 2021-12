Infortunati Napoli: le ultime in vista della partita contro il Milan

Massimo Ugolini, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sugli infortunati del Napoli in vista del match contro il Milan

«Anguissa sarà a di dispozione, anche Elmas ha svolto tutto l’allenamento quindi sarà regolarmente a disposizione. Ci sbilanciamo su Zielinski, uscito anzitempo contro l’Empoli, sindrome influenzale, si sta riguardando ma dovrebbe tornare a disposizione. Da valutare con attenzione Mario Rui e Insigne, ma anche loro dovrebbero essere della partita. Discorso diverso per Fabian Ruiz perchè l’infiammazione perdura, non è escluso che negli ultimi due giorni possa tornare ad allenarsi ma è una previsione che non possiamo fare. Mancheranno Koulibaly e Osimhen, Demme non è ancora a posto, stesso discorso per Politano, è una situazione di chiara emergenza»