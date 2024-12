Infortunati Milan, questi giocatori potrebbero saltare la Supercoppa: Fonseca avvisato!

Infortunati Milan, questi tre giocatori potrebbero saltare la Supercoppa a gennaio: Paulo Fonseca è già stato avvisato

Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli infortunati del Milan sono aumentati nelle ultime settimane e verso alla Supercoppa il rischio è che alcuni di loro non possano recuperare. Si tratta di Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor e lo statunitense Musah.

Fonseca è già stato avvisato e può già pensare a come coprire quei ruoli in campo. Intanto potrebbero rientrare dai loro problemi fisici altre tre pedine importanti in vista della Roma: Pulisic, Bennacer e Jovic.