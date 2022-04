Infortunati Milan, il punto: ecco quando rientrano Bennacer e gli altri indisponibili col Torino

Nel post Torino-Milan è stato lo stesso Stefano Pioli a fare il punto sulle condizioni d Bennacer, Ibrahimovic e Rebic che hanno saltato la trasferta dell’Olimpico.

RITORNO DEGLI INFORTUNATI – «Si è trattato di affaticamento muscolare per tutti loro. Se avremmo per esempio giocato domani o martedì forse erano della gara. Mi auguro che per la prossima partita ritornino tutti o la maggior parte di loro».

Sulle condizioni di Tomori, invece, uscito nel finale: «E’ solo stanco. Ha corso per tutta la partita e alla fine era stanco».