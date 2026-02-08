Connect with us

Infortunati Milan, come stanno Pulisic e Saelemaekers? Le condizioni dei due rossoneri in vista della sfida contro il Pisa

Infortunati Milan, Saelemaekers e Pulisic ci saranno per la sfida contro il Pisa? Ecco le ultime sulle loro condizioni

Il Milan lavora senza sosta a Milanello nonostante i giorni di riposo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attenzione è tutta su Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic: entrambi i calciatori, reduci da problemi muscolari, hanno continuato a seguire un programma personalizzato. L’obiettivo dichiarato è quello di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di venerdì sera contro il Pisa, dopo aver forzatamente saltato la trasferta di Bologna.

Nonostante il clima di relax concesso alla squadra, il Centro Sportivo di Carnago è rimasto operativo per gli infortunati. Oltre ai due esterni, si è visto anche Santiago Gimenez, impegnato nel lungo percorso di riabilitazione dopo l’intervento alla caviglia dello scorso dicembre. La sua presenza costante dimostra la voglia di accorciare i tempi, sebbene la cautela rimanga massima per evitare ricadute.

Infortunati Milan, la situazione in attacco e il caso Rafael Leao

A sorpresa, tra i presenti a Milanello è spuntato anche Niclas Fullkrug. L’attaccante tedesco sta convivendo con una fastidiosa infrazione a una falange del piede, un infortunio che richiede monitoraggio quotidiano. Lo staff medico rossonero vuole capire se il dolore permetterà al centravanti di essere della partita, valutando giorno dopo giorno la sua risposta agli stimoli fisici.

Tuttavia, il vero punto interrogativo per Allegri riguarda la stella portoghese: «In vista del Pisa, continua ad essere monitorato anche Rafael Leao, non al meglio per i ben noti fastidi all’adduttore». Se il numero 10 non dovesse farcela, il tecnico livornese dovrà ridisegnare completamente il reparto offensivo. La speranza è che il lavoro differenziato di questi giorni possa restituire al Diavolo i suoi pezzi pregiati per la ripresa del campionato.

