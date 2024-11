Infortunati Milan, il mistero si infittisce: non solo Morata, c’è un altro caso aperto. Ecco quale

Infortunati Milan, si infittisce il mistero intorno alle condizioni di Luka Jovic: assente con i rossoneri ma convocato dalla Serbia

In casa Milan, oltre a leccarsi le ferite per l’amaro pareggio di Cagliari subito in rimonta, ci sono anche da risolvere i due casi aperti relativi alla questione infortunati. Non solo Alvaro Morata, che oggi risponderà regolarmente alla convocazione della Spagna nonostante il recente trauma cranico, ma anche Luka Jovic.

Doppio caso nazionali infortunati: oltre a Morata convocato Jovic. Il serbo è fermo per pubalgia da metà ottobre, ma oggi sarà nel ritiro della sua nazionale. Lo riporta Tuttosport.