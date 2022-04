Qatar 2022, Infantino: «Saranno i migliori Mondiali di sempre»

Le parole del presidente Fifa, Gianni Infantino, durante il sorteggio: «Saranno i migliori Mondiali di sempre»

Le parole del presidente Fifa, Gianni Infantino, durante il sorteggio dei gironi del Mondiale in Qatar:

«Benvenuti a Doha. Questi saranno la miglior edizione dei Mondiali della storia. Il più grande spettacolo sul pianeta, oltre 3 milioni di spettatori dal vivo e 5 miliardi a casa. Stiamo affrontando un momento difficile per tutto il mondo. Il mondo è aggressivo e diviso e abbiamo bisogno di un’occasione per riunire i popoli affinché vivano in pace e festeggino la vita insieme. Rivolgo un appello per la pace a tutti i leader mondiali: basta coi conflitti armati, impegnatevi nel dialogo, nella pace. Questa dovrà essere l’edizione dei Mondiali della pace e dell’unità»