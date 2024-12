Inchiesta Ultras Milan, nuova ordinanza di custodia cautelare per Luca Lucci: il motivo

Inchiesta Ultras Milan, arriva una nuova ordinanza di custodia cautelare per Luca Lucci, capò ultrà rossonero. I dettagli

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport su una vicenda che colpisce indirettamente anche tutto il mondo Milan.

Il capo ultrà milanista Luca Lucci, già arrestato nell’inchiesta milanese ‘Doppia Curva’ sulle curve di San Siro, ha ricevuto in carcere un’altra ordinanza di custodia cautelare, insieme ad altri otto, nell’ambito di un’ulteriore inchiesta su un’associazione dedita al traffico di stupefacenti. Nell’indagine coordinata dai pm di Milano Rosario Ferracane e Leonardo Lesti, si parla tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina, tra il giungo del 2020 e il febbraio-marzo del 2021.

A eseguire la misura a carico del leader della Curva Sud, già in carcere da settembre nell’inchiesta `Doppia Curva´ sul tifo organizzato milanese e poi raggiunto da altri due ordini di carcerazione per spaccio di droga e come mandante nel tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli del 2019, la squadra mobile di Milano, diretta da Alfonso Iadevaia. Sono stati eseguiti anche 13 decreti di perquisizione su altri indagati non raggiunti da misure cautelari.