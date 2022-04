Impallomeni: «Pioli ha fatto un lavoro eccezionale, ma le gare come ieri…». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Stefano Impallomeni ha parlato così del Milan dopo il pareggio contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Le piccole differenze decidono la storia delle squadre e le carriere dei tecnici. Non è facile allenare una grande squadra e dire che una squadra è forte come rosa. Devi saperle condurre, scegliere i giocatori più adatti in un momento, leggere le partite. Credo che Pioli abbia fatto un lavoro eccezionale, magari vince lo Scudetto ma naviga da due anni in quelle posizioni. Se non vinci le partite come ieri sera, non dico che rischi di scivolare dietro, però… Spalletti in questo momento è quello più camaleontico, che si adatta.»