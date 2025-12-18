Impallomeni tra mercato e Supercoppa: la sua opinione sul Milan di Allegri

Impallomeni parla così del Milan di Allegri e lancia un pronostico per la sfida di Supercoppa contro il Napoli: le sue parole

In casa Milan l’attesa per la sfida contro il Napoli cresce, e le ultime indiscrezioni suggeriscono una mossa a sorpresa da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio, il tecnico sarebbe rimasto profondamente colpito dalle doti del giovane Davide Bartesaghi. L’ex calciatore ha sottolineato come il ragazzo abbia dimostrato un impatto caratteriale fuori dal comune per la sua età, mostrandosi già pronto per calcare i palcoscenici di una grande squadra. La stima di Allegri per i giocatori “preparati” e disciplinati tatticamente potrebbe quindi tradursi in una maglia da titolare in un match cruciale.

Sul fronte del mercato, il dibattito resta aperto sull’opportunità di portare in rossonero un profilo come quello di Niclas Fullkrug. Nonostante i dubbi fisici emersi in altre sedi, Impallomeni ritiene che un centravanti con le caratteristiche del tedesco sia un tassello attualmente mancante nello scacchiere tattico del Milan. Avere un punto di riferimento di quel peso specifico nell’area di rigore avversaria fornirebbe ad Allegri una soluzione offensiva fondamentale per scardinare le difese più chiuse, offrendo un’alternativa di peso che la rosa attuale non sembra possedere pienamente.

Impallomeni, Gestione contro Ricostruzione: la filosofia di Allegri

Il confronto si sposta poi sulla Supercoppa contro il Napoli e sulla differenza tra i due allenatori. Per Impallomeni, sebbene Antonio Conte sia considerato un maestro nel “seminare” e costruire dalle fondamenta, il Milan ha in panchina l’uomo ideale per gestire una rosa di campioni già formati. Massimiliano Allegri, con la sua capacità di lettura dei momenti della partita e la gestione delle risorse umane, rappresenta una garanzia assoluta quando si tratta di guidare giocatori di alto livello verso la vittoria immediata. La sfida di Supercoppa sarà dunque il terreno ideale per confermare la solidità del progetto tecnico rossonero.