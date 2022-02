Impallomeni: «In questa Serie A può succedere di tutto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del giorno:

«Mi ha sorpreso più il Milan a Salerno che la sconfitta dell’Inter. Mi viene un dubbio, che abbia inciso il risultato del Milan. Per me ha sbagliato l’approccio. E’ mancato Brozovic ma anche Bastoni. Dzeko io non lo metto in panchina dal primo minuto, poi sbagli pure l’approccio e te la impicchi. Handanovic non lo vedo più come un tempo, sta vivendo un momento particolare, il primo gol non è da prendere. E poi ci metto il momento psico-fisico di Lautaro. E’ in crisi, ora Inzaghi deve farlo giocare fino allo sfinimento, finchè non ritrova il gol o lo perdi. Ora l’Inter deve azzerare tutto e ritrovare condizione e prestazioni, o rischia di perdere lo Scudetto»