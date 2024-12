Le parole rilasciate a MTW Radio da Impallomeni su Atalanta Milan: «Rossoneri potrebbero approfittarne se…». Ecco il suo commento

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ecco le dichiarazioni del giornalista Stefano Impallomeni in vista di Atalanta Milan.

PAROLE – «C’è una crescita sulla produzione offensiva ma nella fase difensiva il Milan è rimasto quello. L’Atalanta è qualcosa di unico in questo momento, dipenderà molto da lei se sbaglierà la partita. E allora potrebbe approfittarne il Milan, che non mi aspetto coperto. Occhio che se il Milan vince, con una partita da recuperare, torna in corsa per lo Scudetto».