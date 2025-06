Immobile Milan, opzione terza punta! Lo scenario esiste, ecco come l’operazione può andare in porto

Immobile Milan, resiste l’opzione dell’arrivo dell’italiano a Milanello come possibile terza punta: tutti i dettagli

Un possibile scenario si sta delineando per il calciomercato Milan in vista della prossima stagione, con la dirigenza rossonera che, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, starebbe valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio reparto offensivo. In particolare, l’attenzione sarebbe rivolta alla ricerca di un attaccante di scorta, un profilo che possa affiancare il titolare e garantire profondità alla rosa, andando di fatto a colmare il vuoto lasciato da un ex attaccante della Fiorentina (presumibilmente Luka Jovic, sebbene il nome non sia esplicitato nell’originale).

In questo contesto, emerge con forza il nome di Ciro Immobile, attaccante storico della Lazio. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’agente del giocatore avrebbe proposto il suo assistito direttamente a Igli Tare, figura di spicco nel management del Milan. La notizia ha subito acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando il curriculum di Immobile e il suo status di bandiera per il club capitolino.

La risposta di Igli Tare, sempre secondo la fonte, non sarebbe stata di chiusura. Anzi, l’ex direttore sportivo della Lazio, ora al Milan, avrebbe mostrato apprezzamento per le qualità del bomber italiano. Questo è un dettaglio non da poco, considerando la sua profonda conoscenza di Immobile avendolo avuto alle sue dipendenze per molti anni. Tare, tuttavia, avrebbe prospettato a Immobile un ruolo ben definito: quello di attaccante di riserva. Un impiego quindi non da titolare inamovibile, ma da giocatore che possa subentrare a partita in corso o essere impiegato in alcune occasioni, magari per far rifiatare l’attaccante principale o per cambiare le carte in tavola a seconda delle necessità tattiche.

Questa precisazione sul ruolo è fondamentale e potrebbe essere il nodo cruciale della trattativa. Immobile, da anni capocannoniere della Serie A e punto di riferimento assoluto della Lazio, dovrebbe accettare un ridimensionamento del suo status. La sua indole da leader e la sua sete di gol lo hanno sempre spinto a essere protagonista in campo. Accettare di partire dalla panchina, anche se in un club prestigioso come il Milan e con la prospettiva di lottare per obiettivi importanti, potrebbe essere una sfida non da poco a livello psicologico e professionale.

Calciomercato.it sottolinea come, nonostante questo scenario, la porta non sia stata chiusa da parte del Milan. “Ci sarà dunque tempo per aggiornarsi”, si legge, a indicare che la trattativa è in una fase preliminare e che le parti si riaggiorneranno in futuro per valutare l’effettiva fattibilità dell’operazione. Questo significa che il Milan sta monitorando attentamente la situazione e che la possibilità di vedere Immobile in maglia rossonera, seppur con un ruolo diverso dal solito, non è affatto tramontata.

L’arrivo di un giocatore come Immobile, anche come “scorta”, porterebbe al Milan un’enorme esperienza, una mentalità vincente e una capacità realizzativa che pochi attaccanti in Italia possono vantare. La sua conoscenza del campionato e la sua attitudine al sacrificio sarebbero risorse preziose per Stefano Pioli. Resta da capire se il giocatore sarà disposto a rinunciare alla centralità avuta finora per abbracciare un progetto in cui il suo contributo, seppur significativo, potrebbe essere meno costante in termini di minuti giocati. Il mercato è lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma la possibilità di vedere Ciro Immobile con la maglia del Milan, anche se in un ruolo inedito, è una delle piste più intriganti di questa sessione estiva, come dettagliatamente riportato da Calciomercato.it.