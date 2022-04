Immobile: «Addio all’Italia? Io non mi tiro indietro»

Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky, dopo la gara dei biancocelesti contro il Genoa: le sue parole

CRITICHE – «Le critiche fanno parte di questo sport, quando si inventano cattiverie non mi piace e mi butto giù. Sono dispiaciuto per il derby e per l’eliminazione dell’Italia ma ho le stesse responsabilità degli altri. Non si può puntare il dito contro nessuno, non esiste un capro espiatorio.»

ADDIO ALL’ITALIA – «Io non mi tiro mai indietro, decido io cosa fare. Sinceramente punto a finire bene il campionato e poi per la Nazionale vediamo»

