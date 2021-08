Ilicic, per ora rimane a Bergamo: manca ancora un dettaglio determinante alla buona risoluzione di una trattativa che per ora non decolla

COSA MANCA- “Nessun offerta dal Milan per Ilicic, che per ora resta”. Apre così la prima pagina odierna del Corriere di Bergamo, Per ora nessuna offerta dal Milan all’Atalanta che continua a chiedere 7-8 milioni di euro.

LA GIORNATA DI IERI- Nella giornata di ieri un confronto positivo tra lo sloveno e Gasperini che potrebbe anche portare alla sua permanenza in nerazzurro.