Il Times annuncia: «Il Giappone annullerà le Olimpiadi». Secche smentite da Tokyo e Cio

Secondo il Times il governo di Tokyo ha già deciso di annullare le Olimpiadi: studia una strategia per rinunciare all’edizione 2020, già rinviata di un anno

Il Giappone avrebbe deciso di rinunciare definitivamente alle Olimpiadi del 2020, già rinviati di un anno a causa della pandemia. Punterebbe a ricandidarsi per la prima edizione disponibile, quella del 2032. È quanto scrive il Times citando una fonte della maggioranza di governo. La decisione dunque sarebbe tutta politica, per il momento ufficiosa: il governo di Tokyo sarebbe al lavoro per una exit strategy che non precluda al Paese di ospitare i Giochi in futuro, tenendo conto che le edizioni 2024 e 2028 sono già state assegnate a Parigi e Los Angeles.

LA SMENTITA- Ma poche ore dopo l’uscita della notizia arriva la smentita del governo giapponese. «Desideriamo smentire ogni congettura ricostruita nell’articolo», ha detto il vicecapo di gabinetto Manabu Sakai in una conferenza, aggiungendo che alla luce di quanto sta accadendo a livello globale per via della pandemia, il governo dovrà chiaramente prendere una decisione. «Fino a quel momento rimaniamo determinati a fare quanto è in nostro potere e di andare avanti con l’organizzazione dei Giochi», ha continuato Sakai. Nella stessa giornata, durante la sessione parlamentare il premier Yoshihide Suga ha detto che il governo sta considerando speciali misure anti-Covid per ospitare le Olimpiadi con un livello affidabile di sicurezza.