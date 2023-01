Il retroscena sulla rottura tra Ancelotti e Gattuso: una telefonata mai arrivata e una bugia via messaggio

Come riportato dal Corriere della Sera, dietro alla rottura tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso c’è una telefonata mai arrivata e una bugia via messaggio ai tempi dell’avvicendamento sulla panchina del Napoli.

Ancelotti aveva saputo che Gattuso era in corsa per prendere il suo posto e dunque aveva inviato un messaggino al suo ex giocatore: «Ti ha chiamato De Laurentiis?». La risposta è decisa e negativa: «No, te lo direi se fosse così». Nessuna telefonata ad Ancelotti, nessun confronto. A Castelvolturno i due ex Milan si sono incrociati senza parlarsi, con Gattuso che ha evitato il contatto, amplificando la rabbia del suo ex allenatore.