Il Psg cade nel finale contro il Nizza: panchina per Donnarumma

Il Nizza nel finale riesce ad imporsi contro il Psg: un gol negli ultimi minuti regola i parigini. Donnarumma in panchina

Il Nizza vince contro il Psg e lo fa con un gol nel finale. Ultimi minuti movimentati quelli tra le due squadre.

All’88’ è Delort a regalare la vittoria contro i parigini: emozione ed esultanza rimandata di qualche minuto per un check del VAR, che poi ha confermato il gol. Pochettino ha schierato in porta Keylor Navas, lasciando in panchina l’ex Milan Donnarumma.