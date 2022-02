Il procuratore: «Kessié non è più lo stesso, penso che andrà via»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il procuratore Oscar Damiani ha detto la sua sulla situazione del Milan e le trattative con Kessié

Il procuratore Oscar Damiani, intervenuto a DerbyDerbyDerby.it, ha detto la sua sulla situazione del Milan e le trattative con Kessié:

«Contro la Salernitana? E’ stato un turno abbastanza particolare, perché un po’ tutte hanno steccato, non solo il Milan. In corsa per lo scudetto? Assolutamente sì, senza ombra di dubbio. L’ambiente è sereno e positivo. Non è di certo un pareggio a compromettere le cose. Kessié? Io credo che, alla fine, andrà via. Non è più lo stesso, in ogni caso: forse ha accusato il peso delle tante partite, tra campionato e Coppa d’Africa».