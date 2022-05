Il popolo Milan emigra a Reggio Emilia: il Mapei Stadium sarà rossonero in occasione della gara interna con gli emiliani

Come scrive La Gazzetta dello Sport saranno diciottomila i tifosi del Milan che invaderanno il Mapei Stadium per la gara col Sassuolo. Oggi lo stadio neroverde sarà quasi interamente rossonero: la quota di casa minima, e tra i duemilacento tifosi abbonati di casa c’è chi, potendo sfruttare una speciale prelazione dedicata, si è adoperato per procurare un biglietto agli ospiti.

Dei diciottomila milanisti faranno parte anche Paul e Gordon Singer, entrambi attesi in tribuna. Per il fondatore e presidente di Elliott sarà la prima volta al seguito della squadra.