Il nuovo Milan di Allegri punta in alto: tra ambizioni Champions e un progetto più compatto

Dopo una stagione 2024-2025 deludente, conclusa con l’ottavo posto in Serie A e la conseguente esclusione dalle competizioni europee, il Milan ha deciso di affidarsi all’esperienza di Massimiliano Allegri per rilanciarsi. L’ex tecnico della Juventus, tornato a San Siro a undici anni dalla sua prima esperienza con il club rossonero, ha firmato un contratto biennale con l’obiettivo di riportare il Milan tra le grandi del calcio europeo. Con una rosa rinnovata, un nuovo direttore sportivo e un nuovo progetto tattico, tutti si aspettano un cambio di marcia dei rossoneri nella prossima annata.

Le prime mosse di Max

Allegri si è detto entusiasta fin da subito per il suo ritorno a Milanello: “Inizia un’avventura fantastica – ha detto in conferenza stampa – con l’obiettivo di ottenere grandi soddisfazioni. Dobbiamo essere uniti e responsabili, rappresentando un club prestigioso come il Milan”. Il tecnico livornese ha da subito avviato un confronto serrato con Igli Tare, il nuovo direttore sportivo ex Lazio, e con l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Una recente cena tra i tre è stata l’occasione per allinearsi relativamente alle strategie di mercato, prevedendo una rosa corta, senza però rinunciare ad avere alternative di qualità. Un colpo di mercato di rilievo, nonostante i quasi 40 anni, è l’arrivo di Luka Modrić,che si unirà alla squadra ad agosto dopo un periodo di vacanza prolungato a seguito della partecipazione al Mondiale per Club con il Real Madrid. Il croato, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno, porterà esperienza e mentalità vincente, fondamentali per guidare i più giovani, come ad esempio Samuele Ricci, prelevato dal Torino. Il progetto tecnico di Allegri, inoltre, ruoterà attorno a pilastri come Rafael Leão, Mike Maignan e Christian Pulisic. “Maignan è uno dei migliori portieri d’Europa e sarà il nostro capitano. Leão sta maturando, ha tutto per fare una grande stagione” ha dichiarato il tecnico.

Le scelte tattiche: compattezza e flessibilità

Sul piano tattico, Allegri sembra intenzionato a costruire una squadra compatta e pragmatica, senza stravolgere le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Il tecnico potrebbe alternare un 4-3-3, che esalta le qualità di Leão e Pulisic sugli esterni, a un 4-3-1-2, con Modrić o un altro trequartista a supporto delle punte. La filosofia di Allegri si basa su ordine e solidità difensiva: “Negli ultimi vent’anni, solo una volta la Serie A non è stata vinta dalla squadra con la miglior difesa” ha ricordato, sottolineando l’importanza di concedere meno di 40 gol per ambire alle prime quattro posizioni. La partenza di Theo Hernandez verso Al-Hilal ha lasciato un vuoto a sinistra, ma Allegri conta su giovani come Davide Bartesaghi e su possibili innesti come Andy Robertson o Oleksandr Zinchenko per rinforzare le fasce.

Ritorno in Champions del Milan: cosa ne pensano i bookie?

L’obiettivo dichiarato del Milan è il ritorno in Champions League, competizione che manca ai rossoneri dopo l’ottavo posto della passata stagione. Allegri ha ribadito l’importanza di qualificarsi per la competizione 2026-2027, non solo per il prestigio, ma anche per il brand e la solidità economica del club. Tuttavia, i bookmaker non sembrano particolarmente ottimisti sulle chance di qualificazione. Il ritorno del Milan in Champions League resta uno degli obiettivi dichiarati da Massimiliano Allegri, ma secondo i principali siti di scommesse la qualificazione non è affatto scontata. Le quote attuali collocano infatti i rossoneri dietro le favorite della Serie A per l’accesso tra le prime quattro. Proprio in situazioni così aperte, con esiti poco prevedibili, può essere un’occasione per scommettere, usufruire delle promozioni messe a disposizione dai vari operatori che possono rappresentare in quest’ottica un incentivo concreto: tra questi, ad esempio le scommesse deposito 5 euro possono essere un’opzione da sfruttare per iniziare a puntare con una somma contenuta. Allo stesso modo, non mancano freebet, cashback sulle perdite settimanali o bonus multipla, tutte offerte pensate per rendere più accessibile anche l’analisi di scenari incerti come appunto il ritorno rossonero tra le grandi d’Europa. Nonostante le previsioni caute, l’assenza di impegni europei potrebbe permettere al Milan di concentrarsi esclusivamente sulla Serie A, un vantaggio competitivo non trascurabile.

Un Milan da ricostruire

Il ritorno in panchina di un “cavallo di razza” come Allegri rappresenta un segnale forte della volontà della dirigenza del Milan di tornare a competere ad alti livelli. La sua esperienza, unita alla permanenza di pilastri come Leão, Maignan e Pulisic, e a possibili innesti di spessore, costituiscono gli ingredienti principali per rendere la squadra nuovamente competitiva. Il percorso, ad ogni modo, non sarà semplice poiché la concorrenza in Serie A è agguerrita, e il mercato estivo, strumentale a colmare lacune soprattutto in difesa e in attacco, dove si valutano nomi come Dusan Vlahovic e Darwin Núñez, si prospetta non facile. La speranza dei tifosi è che la sinergia tra Allegri, Tare e la dirigenza, unita a un approccio tattico più equilibrato, potrebbe riportare il Milan ai fasti di qualche anno fa, quando il club lottava per lo scudetto.