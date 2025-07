Vlahovic Milan, spunta il dettaglio che può favorire l’arrivo in rossonero! Assist di Comolli a Tare? Ultime

Vlahovic Milan, la Juve è pronta a liberare l’attaccante con una ricca buonuscita: assist di Comolli a Tare. Tutti i dettagli

La sessione estiva di calciomercato si sta rivelando un vero e proprio rompicapo per la Juventus, e al centro di questa intricata vicenda c’è il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, con un contratto oneroso in scadenza tra meno di un anno, è chiaramente fuori dai piani tecnici della Vecchia Signora. Una situazione delicata che il nuovo direttore sportivo bianconero, Damien Comolli, sta cercando di risolvere con urgenza. L’obiettivo è liberarsi di un ingaggio pesante e monetizzare, seppur parzialmente, un asset che rischia di andare via a parametro zero.

La complessa trattativa Vlahovic-Juventus: Comolli al lavoro per la soluzione

Come riportato da Tuttosport questa mattina, i riflettori sono puntati sulla trattativa tra Juventus e Dusan Vlahovic. Si preannunciano giorni cruciali per definire il futuro del centravanti. Secondo il quotidiano torinese, esisterebbe già un’intesa di massima tra la Juventus e l’agente del calciatore, Darko Ristic, per una buonuscita di 10 milioni di euro. Questa cifra rappresenterebbe un indennizzo per il giocatore, una sorta di “saluto” anticipato in vista di una possibile rescissione consensuale o di una cessione a titolo definitivo.

Tuttavia, prima di arrivare a questa soluzione, il club bianconero intende sondare a fondo il mercato per una cessione. La richiesta della Juventus per il cartellino di Vlahovic si attesta sui 25 milioni di euro. Una cifra che, al momento, non sembra aver scatenato un’asta né attirato offerte concrete. Questo stallo complica ulteriormente i piani di Comolli, che deve trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di alleggerire il monte ingaggi e quella di ottenere un minimo di profitto dalla partenza del giocatore. La sensazione è che il prezzo richiesto sia considerato ancora troppo elevato dalle potenziali acquirenti, soprattutto considerando la situazione contrattuale del serbo.

Milan alla finestra: Tare e Allegri osservano la situazione

A osservare con grande attenzione gli sviluppi della vicenda Vlahovic c’è il calciomercato Milan. I rossoneri, ora sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e con Massimiliano Allegri in panchina, cercano una punta di spessore da affiancare a Santiago Gimenez. L’idea di un attacco a due punte sembra essere una delle priorità per il nuovo assetto tattico rossonero, e Vlahovic rappresenterebbe un profilo ideale per caratteristiche e potenziale.

Il Milan, tuttavia, non sembra intenzionato a sborsare i 25 milioni richiesti dalla Juventus. La strategia di Tare e della dirigenza milanista appare chiara: attendere. L’obiettivo è che la situazione di Vlahovic con la Juventus si complichi ulteriormente, portando a una rescissione del contratto o a un accordo per una cessione a costo zero o a cifre simboliche. Il “patto” tra la Juventus e Ristic di non arrivare con un’offerta al ribasso a fine mercato, citato da Tuttosport, potrebbe essere un tentativo della Juventus di evitare proprio questa situazione di svincolo, cercando di tutelare un minimo il proprio investimento.

Insomma, il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere e si prospetta come una delle telenovele più avvincenti di questa sessione di mercato estiva. La Juventus cerca una soluzione vantaggiosa, il Milan osserva e spera di cogliere un’occasione d’oro, mentre il giocatore attende di capire quale sarà la sua prossima destinazione. Chi la spunterà in questo intricato gioco di strategie e trattative?