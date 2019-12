Il Natale di Ibra: ecco come lo svedese ha passato i giorni prima del sì

Zlatan Ibrahimovic, cosa sta facendo adesso? Ecco da dove e con chi Ibra ha detto sì per il ritorno al Milan

Secondo quanto affermato da il Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic è il segnale di un cambio di strategia operato da Elliott sul fronte calciomercato: Ibra è un prodotto globale, un’icona pop ed è proprio questa una delle ragioni per le quali il fondo Elliott ha accettato senza remore le insistenze di Boban e Maldini.

La stretta finale per il sì arrivato oggi sarebbe arrivata con delle telefonate dopo lo straziante 5-0 di Bergamo. Zlatan Ibrahimovic è attualmente in Svezia dove fra il 22 e il 23 è andato a caccia con alcuni amici; a Natale è stato con la famiglia, la moglie Helena (che spinge per tornare a Milano, città che adora) e i figli con i quali ha concordato di tornare in Italia e a Milano in questi ultimi giorni di 2019.