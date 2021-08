Il Milan spera di avere Florenzi già contro la Sampdoria, le ultime

Alessandro Florenzi è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri sperano di averlo a disposizione…

Florenzi-Milan promessi sposi. Pioli potrà utilizzarlo sia come terzino sia come esterno d’attacco. Sulla formula persiste il tira e molla, ma l’operazione dovrebbe concludersi per il Milan senza titolo definitivo e senza obbligo di riscatto.

I rossoneri sperano di averlo già contro la Sampdoria di D’Aversa. Entro le prossime 48 ore, infatti, Florenzi dovrebbe sbarcare a Milano dove effettuerà le consuete visite mediche prima di firmare con il club di Via Aldo Rossi.