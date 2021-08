Milan, la duttilità di Florenzi permette anche un cambio di modulo

L’arrivo di Florenzi garantisce alternative a Pioli. La duttilità dell’esterno permette anche un cambio di modulo

Alessandro Florenzi non porta solo qualità al Milan ma anche estrema duttilità. L’esterno può infatti giocare sia da terzino sia da esterno di centrocampo sulla fascia destra nel 4-4-2. Come riporta Il Corriere dello Sport, questa soluzione esalterebbe la coppia formata da Ibrahimović e Giroud, probabilmente con il quasi ex Roma sulla linea mediana e Calabria terzino.

Pioli può comunque sbizzarrirsi: Florenzi può tranquillamente giocare come trequartista di destra in un 4-2-3-1 o come mezzala di destra in un 4-3-3. In entrambi i ruoli può ovviamente giocare sempre anche come terzino destro. Un jolly importante per il tecnico rossonero, che può avere più opzioni di scelta grazie alla polivalenza del nuovo arrivo.