Il Milan si tira fuori dalla corsa a Thiago Silva: ecco dove può andare

Thiago Silva tra pochi giorni sceglierà la sua prossima destinazione: 5 squadre su di lui, in pole c’è il Chelsea

Thiago Silva lascerà il Psg a parametro zero e già tra pochi giorni potrà scegliere quale sarà la sua prossima destinazione in carriera. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi il Milan, suggestione a parte, non è mai stato realmente in gara per l’acquisizione del centrale brasiliano che ora è conteso da ben 5 club.

Oltre all’italiana Fiorentina, che ha perso terreno rispetto alle scorse settimane, in pole è attualmente il Chelsea ma restano in corsa anche Everton e due club di MLS.