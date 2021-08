Il Milan non è convinto del ritorno di Bakayoko, si guarda ad altro

Non è così scontato che Bakayoko torni al Milan. In ballo non ci sono soltanto motivi economici, ma anche valutazioni tecniche

Non è così scontato che Bakayoko torni al Milan. In ballo non ci sono soltanto motivi economici, ma anche valutazioni tecniche. Già nella scorsa stagione i rossoneri si erano tirati indietro, lasciando che il giocatore raggiungesse Gattuso a Napoli in prestito.

Ad un anno di distanza il francese rimane un candidato per il centrocampo di Pioli, ma solo come piano B. La priorità viene data a profili come Bondo e Kamara, in orbita rossonera già da qualche settimana.